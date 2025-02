Share

Whistleblower: Musa Aman's son-in-law 'offered settlement' to silence me https://m.malaysiakini.com/news/733419

PRESS STATEMENT

4th February 2025

SABAH BETRAYED: CORRUPT LEADERS MUST ANSWER TO THE PEOPLE AND FACE JUDGMENT AT THE BALLOT BOX

KOTA KINABALU : Sabahans, the truth is out. The very leaders who swore to protect us, who claimed to serve the people, have instead betrayed us for their own greed. The recent corruption scandal involving high-ranking state officials is not just about money—it is about the very soul of our state.

The evidence is overwhelming. Politicians entrusted with power allegedly traded our state’s resources for bribes, manipulated government processes, and attempted to silence a whistleblower. Now, they owe Sabahans an answer. They must face the people, stand before the voters, and confess their sins.

A Moral and Political Betrayal

We are a people of faith, a people who believe in justice, truth, and righteousness. Yet, the actions of these corrupt leaders go against every principle of morality and religion.

As leaders, they have failed us.

As elected representatives, they have betrayed the mandate of Sabahans.

As people who claim to follow the path of truth in their religion, they must confess their sins, repent, and take responsibility.

No amount of power, money, or influence can erase the truth. The people of Sabah deserve leaders who stand for justice, not those who manipulate and deceive.

MACC Must Serve Justice, Not Political Agendas

The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) is entrusted by the people to uphold integrity, to investigate corruption, and to serve justice without fear or favor. However, justice must be applied fairly—it must not be used as a weapon for political gain, nor should it serve the interests of those in power.

We demand that the MACC:

1. Conduct a transparent, thorough, and independent investigation into this scandal. No political cover-ups. No selective prosecution.

2. Prove to the people of Malaysia that they are not a tool of any political party or leader. Their duty is to justice, not political survival.

3. Hold every individual involved accountable—no matter how powerful they are. Corruption is corruption, and no one is above the law.

Sabah’s Leaders Must Face Judgment—From the Law and the Voters

With elections approaching, these leaders are desperately trying to cover up their wrongdoings. They hope Sabahans will forget. But we will not forget. We will hold them accountable at the ballot box.

We demand that:

1. The corrupt leaders come forward and answer to the voters of Sabah. No more hiding, no more excuses. The people deserve the truth.

2. Those who have betrayed the people confess their wrongdoings and resign. As followers of faith, they must do the right thing—repent and face justice.

3. MACC fully investigates and prosecutes those involved. No more political interference.

4. Sabahans rise up and demand change. This is our land, our future. We must take back control from corrupt hands.

The Time for Justice Is Now

To those who have betrayed Sabah: Face the truth. Stand before the people and confess. If you truly believe in justice, if you truly follow the path of righteousness, then do what is right. Step down, take responsibility, and let the people decide your fate.

Sabah belongs to its people, not to corrupt politicians. This is not just a political fight—this is a moral battle for the future of our home. And in this battle, justice will prevail.

Sabahans, remember this betrayal when you cast your votes. Our justice is not for sale. Our future is in our hands.

Daniel John Jambun President Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)

Versi Bahasa Malaysia:

Pemberi Maklumat: Menantu Musa Aman 'Menawarkan Penyelesaian' untuk Membisukan Saya

https://m.malaysiakini.com/news/733419

KENYATAAN MEDIA

4 Februari 2025

SABAH DITIKAM DARI BELAKANG: PEMIMPIN KORUP WAJIB MENJAWAB KEPADA RAKYAT DAN DIHAKIMI DI PETI UNDI

Kota Kinabalu, Sabah – Rakyat Sabah, kebenaran telah terbongkar. Pemimpin yang bersumpah untuk melindungi kita, yang mendakwa berkhidmat demi rakyat, sebenarnya telah mengkhianati kita demi kerakusan mereka sendiri. Skandal rasuah terbaru yang melibatkan pegawai tinggi negeri bukan sekadar soal wang—ia melibatkan maruah dan jiwa negeri kita.

Bukti semakin jelas. Ahli politik yang diberi kepercayaan didakwa memperdagangkan sumber negeri kita untuk sogokan, memanipulasi proses kerajaan, dan cuba membisukan pemberi maklumat. Sekarang, mereka berhutang penjelasan kepada rakyat Sabah. Mereka mesti berhadapan dengan rakyat, berdiri di hadapan pengundi, dan mengakui kesalahan mereka.

Pengkhianatan Moral dan Politik

Kita adalah rakyat yang berpegang kepada kepercayaan, keadilan, kebenaran, dan ketelusan. Namun, tindakan pemimpin yang korup ini bertentangan dengan semua nilai moral dan agama.

Sebagai pemimpin, mereka telah gagal kita.

Sebagai wakil rakyat yang dipilih, mereka telah mengkhianati mandat rakyat Sabah.

Sebagai individu yang mendakwa mengamalkan ajaran agama, mereka wajib mengakui kesalahan, bertaubat, dan bertanggungjawab.

Tiada kuasa, wang, atau pengaruh yang mampu menghapuskan kebenaran. Rakyat Sabah berhak mendapat pemimpin yang menegakkan keadilan, bukan mereka yang menipu dan memperdaya.

SPRM Mesti Tegakkan Keadilan, Bukan Agenda Politik

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) diberi mandat oleh rakyat untuk menegakkan integriti, menyiasat rasuah, dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa rasa takut atau pilih kasih. Namun, keadilan mesti dilaksanakan secara adil—ia tidak boleh dijadikan senjata politik atau alat untuk melindungi kepentingan mereka yang berkuasa.

Kami menuntut agar SPRM:

1. Menjalankan siasatan yang telus, menyeluruh, dan bebas terhadap skandal ini. Tiada perlindungan politik. Tiada pendakwaan terpilih.

2. Membuktikan kepada rakyat Malaysia bahawa mereka bukan alat mana-mana parti politik atau pemimpin. Tanggungjawab mereka adalah kepada keadilan, bukan kelangsungan politik sesiapa.

3. Membawa semua individu yang terlibat ke muka pengadilan—tidak kira betapa berkuasanya mereka. Rasuah tetap rasuah, dan tiada sesiapa boleh mengatasi undang-undang.

Pemimpin Sabah Mesti Dihakimi—Oleh Undang-Undang dan Pengundi

Dengan pilihan raya semakin hampir, pemimpin yang korup ini sedang berusaha keras untuk menutup kesalahan mereka. Mereka berharap rakyat Sabah akan lupa. Tetapi kita tidak akan lupa. Kita akan pastikan mereka bertanggungjawab di peti undi.

Kami menuntut bahawa:

1. Pemimpin yang korup tampil dan menjawab kepada pengundi Sabah. Tiada lagi sembunyi, tiada lagi alasan. Rakyat berhak mengetahui kebenaran.

2. Mereka yang mengkhianati rakyat mengaku kesalahan mereka dan meletakkan jawatan. Sebagai individu beragama, mereka mesti melakukan perkara yang benar—bertaubat dan menghadapi keadilan.

3. SPRM menjalankan siasatan dan mendakwa semua yang terlibat. Tiada lagi campur tangan politik.

4. Rakyat Sabah bangkit dan menuntut perubahan. Ini tanah kita, masa depan kita. Kita mesti mengambil semula hak kita daripada tangan yang korup.

Masa untuk Keadilan Adalah Sekarang

Kepada mereka yang telah mengkhianati Sabah: Terimalah kebenaran. Berdiri di hadapan rakyat dan akui kesalahan anda. Jika anda benar-benar percaya kepada keadilan, jika anda benar-benar mengamalkan nilai agama, maka lakukan perkara yang betul. Letak jawatan, ambil tanggungjawab, dan biarkan rakyat menentukan nasib anda.

Sabah milik rakyatnya, bukan milik ahli politik yang korup. Ini bukan sekadar pertarungan politik—ini adalah perjuangan moral demi masa depan negeri kita. Dan dalam perjuangan ini, keadilan akan menang.

Rakyat Sabah, ingatlah pengkhianatan ini apabila anda mengundi. Keadilan kita tidak boleh dijual. Masa depan kita ada di tangan kita.

Daniel John Jambun

Presiden

Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)

