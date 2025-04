Comment: There is a complete denial of the Srivijaya period of history between the 7th and 13th century by PEKIDA. These revisionists are skewing history to support the ideology of Ketuanan Melayu.

I am registered to attend the upcoming academic conference on the Bujang Valley or Kedah Tua, scheduled to take place on May 19–20, 2025, at the Ascott Gurney Hotel, Penang.

I have been looking forward to this gathering of international scholars and researchers who are coming together to explore and debate the historical and archaeological significance of the Bujang Valley and its connections to regional civilizations.

However, I am dismayed by the news that the conference is being opposed by a Muslim NGO, Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah Malaysia (PEKIDA).

The group plans to hold a protest against the event after Friday prayers on April 11, 2025, at the entrance of the USM Mosque in Penang.

According to PEKIDA, the conference represents a “false history” of ancient Kedah. Strangely, they have yet to explain what exactly is false or problematic about the research and discussions expected at the event.

Wouldn’t it be more productive for PEKIDA—if they have credible scholars or researchers—to participate in the conference and offer an alternative Islamic or historical perspective on the Bujang Valley and the region’s ancient past?

Protesting without offering any intellectual or scientific rationale is both childish and irresponsible.

In fact, their actions only deepen my motivation to attend the conference. The event is expected to be a serious platform for the exchange of scholarly views based on archaeological, historical, and scientific evidence.

It is unfortunate that in a country that prides itself on education and intellectual inquiry, there are groups that choose sectarianism over dialogue.

During my time at the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) between 2006 and 2008, I developed a deep interest in the history of the Bujang Valley, especially in relation to the Chola naval expeditions in the 11th century.

In 2007, I conducted field research with a colleague to examine possible landing sites of Chola ships in the valley. It was clear that the maritime rivalry between the Chola and Srivijayan empires was a driving force behind the former’s invasions along the west coast of the Malay Peninsula, including Kedah.

It is important to remember that Kedah Tua—or Old Kedah—was part of a broader Southeast Asian civilizational context. We are speaking of a region influenced by the powerful Srivijayan Empire that flourished more than three thousand years ago, long before the arrival of the Cholas from South India.

While serving in the Penang state government, I also took a strong interest in the archaeological discovery of the skeletal remains of what became known as the “Penang Woman,” dated to around 5,700 years ago during the Neolithic period. This and other discoveries only underscore the depth of history that lies beneath our feet.

No one is suggesting that everything presented at such conferences must be accepted uncritically. That is not the nature of academic inquiry. But if groups like PEKIDA have something meaningful to contribute to the understanding of Kedah’s ancient history, they should present it through scholarly discourse—not threats or protests.

Instead of contributing to the rich and growing body of archaeological and historical knowledge, they have chosen to undermine it. No religion in the world is against the pursuit of knowledge. On the contrary, knowledge should be embraced, debated, refined—and celebrated.

P. Ramasamy

Chairman, Urimai

April 11, 2025

Mempertahankan usaha menutut ilmu: Mengapa persidangan Lembah Bujang harus diteruskan

Saya telah mendaftar untuk menghadiri persidangan akademik mengenai Lembah Bujang atau Kedah Tua yang dijadualkan berlangsung pada 19–20 Mei 2025 di Hotel Ascott Gurney, Pulau Pinang.

Saya amat menantikan pertemuan para sarjana dan penyelidik antarabangsa yang akan berkumpul untuk meneroka dan membincangkan kepentingan sejarah dan arkeologi Lembah Bujang serta hubungannya dengan tamadun serantau.

Namun, saya berasa kecewa dengan berita bahawa persidangan ini ditentang oleh sebuah NGO Islam, Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah Malaysia (PEKIDA).

Kumpulan ini merancang untuk mengadakan bantahan terhadap acara ini selepas solat Jumaat pada 11 April 2025, di pintu masuk Masjid USM di Pulau Pinang.

Menurut PEKIDA, persidangan ini mewakili “sejarah palsu” mengenai Kedah purba. Anehnya, mereka masih belum menjelaskan secara khusus apa yang dikatakan palsu atau bermasalah tentang penyelidikan dan perbincangan yang dijangka berlangsung dalam acara tersebut.

Bukankah lebih produktif jika PEKIDA—sekiranya mereka mempunyai sarjana atau penyelidik yang berwibawa—turut serta dalam persidangan ini dan mengemukakan perspektif Islam atau sejarah alternatif mengenai Lembah Bujang dan masa silam rantau ini?

Berdemonstrasi tanpa sebarang alasan intelektual atau saintifik adalah tindakan yang kebudak-budakan dan tidak bertanggungjawab.

Malah, tindakan mereka hanya menguatkan semangat saya untuk hadir ke persidangan tersebut. Acara ini dijangka menjadi platform serius untuk pertukaran pandangan sarjana berdasarkan bukti arkeologi, sejarah dan saintifik.

Adalah malang apabila dalam sebuah negara yang berbangga dengan pendidikan dan pencarian ilmu, masih wujud kumpulan yang memilih fahaman sempit berbanding dialog ilmiah.

Semasa saya berkhidmat di Institut Kajian Asia Tenggara (ISEAS) antara tahun 2006 hingga 2008, saya mengembangkan minat yang mendalam terhadap sejarah Lembah Bujang, khususnya berkaitan ekspedisi laut Chola pada abad ke-11.

Pada tahun 2007, saya telah menjalankan penyelidikan lapangan bersama seorang rakan untuk meneliti kemungkinan lokasi pendaratan kapal Chola di lembah tersebut. Jelas sekali bahawa persaingan maritim antara empayar Chola dan Srivijaya merupakan pendorong utama kepada pencerobohan Chola di sepanjang pantai barat Semenanjung Tanah Melayu, termasuk Kedah.

Perlu diingat bahawa Kedah Tua merupakan sebahagian daripada konteks tamadun Asia Tenggara yang lebih luas. Kita berbicara tentang rantau yang dipengaruhi oleh Empayar Srivijaya yang berkuasa dan berkembang lebih tiga ribu tahun dahulu, jauh sebelum ketibaan Chola dari India Selatan.

Semasa berkhidmat dalam kerajaan negeri Pulau Pinang, saya juga menunjukkan minat yang mendalam terhadap penemuan arkeologi rangka manusia yang dikenali sebagai “Wanita Pulau Pinang”, yang dianggarkan berusia sekitar 5,700 tahun dari zaman Neolitik. Penemuan ini dan lain-lain lagi hanya menekankan betapa dalamnya sejarah yang terpendam di bumi kita.

Tiada siapa yang mencadangkan agar semua yang dibentangkan dalam persidangan seperti ini mesti diterima bulat-bulat. Itu bukan sifat penyelidikan akademik. Tetapi jika kumpulan seperti PEKIDA mempunyai sesuatu yang bermakna untuk disumbangkan kepada pemahaman sejarah purba Kedah, mereka seharusnya mengemukakannya melalui wacana ilmiah—bukan dengan ugutan atau bantahan.

Daripada menyumbang kepada tubuh ilmu arkeologi dan sejarah yang semakin berkembang, mereka memilih untuk melemahkannya. Tiada agama di dunia ini yang menentang pencarian ilmu. Sebaliknya, ilmu harus diterima, diperdebatkan, diperhalusi—dan diraikan.

P. Ramasamy

Pengerusi, Urimai

11 April 2025

