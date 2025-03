Ronald Kiandee heads a Malaya-based party, Bersatu and its coalition Perikatan Nasional (PN) which includes PAS, in Sabah.

Daniel John Jambun, 7-3-2025

THE statement by Sabah PN chief Ronald Kiandee that appeared in Freemalaysiatoday dated 7th March 2025 refers.

He accused Sabah politicians of copying Sarawak's policy by pushing its state polls to be contested only by local parties.

Need we remind Kiandee that, Sabah, the Land Below the Wind, has suffered enough. We are not mimicking Sarawak—we are rising to reclaim what is rightfully ours. This is not imitation; this is liberation. This is the awakening of a people who have been silenced, exploited, and betrayed for far too long.

It is an outrage to hear Perikatan Nasional’s Ronald Kiandee dismiss our rightful demand for Sabah’s elections to be led by local parties. His accusation that Sabahans are “plagiarizing” Sarawak’s political model is not just an insult—it is a betrayal. A betrayal of every Sabahan who has endured decades of broken promises, rampant corruption, and systemic neglect. This is not about copying—it is about survival. It is about reclaiming our destiny after 30 years of West Malaysian parties ruling Sabah, leaving us worse off than before 1994.

Since 1994, when West Malaysian parties took control of Sabah, what have we seen? Chaos. Corruption. Exploitation. Our wealth—our oil, gas, timber, and fisheries—has been plundered to enrich others while Sabahans are left in poverty. Our infrastructure remains in shambles—crumbling roads, schools without proper facilities, hospitals without medicine, and villages without clean water or electricity. Where is the development? Where is the fair treatment? Where is the justice for Sabah?

We must ask: During their reign in Sabah, did West Malaysian parties ever return the rights, justice, and wealth of Sabah? The answer is a resounding NO. Instead, they used all kinds of beautiful tactics—empty promises, false hopes, and legal loopholes—to monopolize Sabah’s wealth and natural resources. They took everything they could, leaving Sabahans with nothing but crumbs.

And what about the Malaysia Agreement 1963 (MA63)? What happened to the promises made to Sabah? Instead of fulfilling their obligations, the West Malaysian government has used every delay tactic imaginable to avoid returning what is rightfully ours. They owe Sabahans our rights, our autonomy, and our fair share of wealth. Yet, all we hear are excuses, delays, and more empty promises.

Instead of progress, we have been subjected to divide-and-rule tactics—pitting Sabah’s multiracial communities against each other to weaken our unity and silence our demands. The harmony and peace that once defined Sabah have been eroded, all to serve the interests of those in power. Is this the “progress” West Malaysian parties promised us? Is this the “development” we were supposed to be grateful for?

Under their rule, corruption has become rampant. Billions of ringgit meant for Sabah’s development have vanished into the pockets of politicians and cronies. Our resources are exploited, our rights ignored, and our voices silenced. Sabah, one of the richest states in resources, has been reduced to one of the poorest in the nation. This is not just negligence—this is systemic oppression and humiliation.

And what is even more shameful? The corrupt political leaders who plundered Sabah’s wealth are allowed to escape justice simply because they are pro-West Malaysian ruling parties. Where is the accountability? Where is the rule of law? It is a disgrace to Malaysia’s justice authorities that these individuals are allowed to walk free, while Sabahans continue to suffer. This is not justice—this is a mockery of justice.

Kiandee, as a Sabahan, should be standing with his people, fighting for the rights and dignity of his homeland. Instead, he chooses to serve the interests of national parties that have repeatedly betrayed Sabah. Where was his voice when Sabahans cried out for better roads, clean water, and stable electricity? Where was his outrage when our oil and gas revenues were taken, leaving us with mere crumbs? Where was his fight when Sabah’s multiracial harmony was deliberately undermined to serve political agendas?

The truth is undeniable—Sabahans are tired of being treated as second-class citizens in our own land. We are tired of being ruled by parties that prioritize their own interests over the well-being of Sabah. We do not need leaders who serve political masters in Putrajaya as proxies and stooges. We need leaders who are loyal to Sabah, who will fight for every inch of our land, every drop of our resources, and every right of our people.

The call for local parties to lead Sabah’s elections is not a political stunt. It is a movement born out of necessity—a movement for true autonomy, dignity, and justice. Sabahans deserve leaders who will put Sabah first, who will fight corruption, who will unite our people, and who will restore the harmony and peace that once defined our land.

If Kiandee and others like him refuse to stand with Sabah, then they have no place in our future. The people of Sabah are watching. The people of Sabah are awake. And the people of Sabah will not forget who stood with us—and who stood in our way.

This is our land. This is our fight. This is our time.

Sabahans for Sabah! No more exploitation. No more division. No more betrayal. No more injustice. No more delays. Fulfill MA63 now!

Daniel John Jambun is President of

Borneo`s Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)#

Versi bahasa Melayu:

SABAHAN BUKAN MENIRU SARAWAK – KAMI BERJUANG DEMI HAK, KEKAYAAN, DAN MASA DEPAN KAMI!

Merujuk kepada kenyataan Ketua PN Sabah, Ronald Kiandee, yang disiarkan di Free Malaysia Today bertarikh 7 Mac 2025.

Beliau menuduh ahli politik Sabah meniru dasar Sarawak dengan menuntut agar pilihan raya negeri hanya dipertandingkan oleh parti tempatan.

Perlukah kami ingatkan Kiandee bahawa Sabah, Negeri di Bawah Bayu, sudah cukup menderita? Kami bukan meniru Sarawak—kami bangkit untuk menuntut kembali apa yang sepatutnya menjadi hak kami. Ini bukan peniruan; ini adalah pembebasan. Ini adalah kebangkitan rakyat yang telah terlalu lama dibisukan, dieksploitasi, dan dikhianati.

Adalah satu penghinaan apabila Ronald Kiandee dari Perikatan Nasional menolak tuntutan hak kami untuk memastikan pilihan raya Sabah dikendalikan oleh parti tempatan. Tuduhannya bahawa rakyat Sabah "meniru" model politik Sarawak bukan sekadar penghinaan—ia adalah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap setiap rakyat Sabah yang telah menanggung puluhan tahun janji kosong, rasuah berleluasa, dan pengabaian sistemik. Ini bukan soal meniru—ini soal kelangsungan hidup. Ini tentang mengambil kembali takdir kami setelah 30 tahun parti dari Semenanjung menguasai Sabah, menjadikan keadaan kami lebih buruk daripada sebelum 1994.

Sejak 1994, apabila parti dari Semenanjung mengambil alih Sabah, apa yang kita lihat? Kekacauan. Rasuah. Eksploitasi. Kekayaan kita—minyak, gas, balak, dan perikanan—dirompak untuk memperkayakan orang lain, sementara rakyat Sabah terus dihimpit kemiskinan. Infrastruktur kita hancur—jalan raya berlubang, sekolah tanpa kemudahan mencukupi, hospital tanpa ubat, dan kampung tanpa air bersih atau elektrik. Di manakah pembangunan? Di manakah layanan yang adil? Di manakah keadilan untuk rakyat Sabah?

Kita harus bertanya: Sepanjang mereka berkuasa di Sabah, adakah parti dari Semenanjung pernah mengembalikan hak, keadilan, dan kekayaan Sabah? Jawapannya adalah TIDAK. Sebaliknya, mereka menggunakan pelbagai taktik licik—janji manis, harapan palsu, dan helah perundangan—untuk memonopoli kekayaan dan sumber asli Sabah. Mereka mengambil segala-galanya, meninggalkan rakyat Sabah dengan sisa-sisa.

Dan bagaimana pula dengan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63)? Apa yang terjadi kepada janji-janji yang dibuat kepada Sabah? Daripada menunaikan tanggungjawab mereka, kerajaan dari Semenanjung menggunakan pelbagai taktik penangguhan untuk mengelak daripada mengembalikan hak-hak yang sepatutnya menjadi milik kita. Mereka berhutang kepada rakyat Sabah—hak kita, autonomi kita, dan bahagian kekayaan yang adil. Namun, yang kita dengar hanyalah alasan, kelewatan, dan lebih banyak janji kosong.

Bukannya kemajuan, kita dipaksa menerima taktik pecah dan perintah—memecahbelahkan masyarakat pelbagai kaum Sabah untuk melemahkan kesatuan kita dan menutup suara tuntutan kita. Keharmonian dan keamanan yang pernah menjadi kebanggaan Sabah telah diracuni, semata-mata untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Adakah ini yang mereka panggil “kemajuan”? Adakah ini “pembangunan” yang kita sepatutnya berterima kasih?

Di bawah pemerintahan mereka, rasuah menjadi norma. Berbilion ringgit yang diperuntukkan untuk pembangunan Sabah hilang ke dalam poket ahli politik dan kroni. Sumber kita dieksploitasi, hak kita diketepikan, dan suara kita disenyapkan. Sabah, negeri yang kaya dengan sumber, telah menjadi antara negeri termiskin di Malaysia. Ini bukan sekadar pengabaian—ini adalah penindasan sistemik dan penghinaan.

Dan apa yang lebih memalukan? Pemimpin politik korup yang telah mengaut kekayaan Sabah dibenarkan bebas tanpa hukuman hanya kerana mereka bersekutu dengan parti pemerintah dari Semenanjung. Di mana akauntabiliti? Di mana kedaulatan undang-undang? Ini adalah satu penghinaan kepada sistem keadilan Malaysia apabila penjenayah ini dibiarkan bebas, sementara rakyat Sabah terus menderita. Ini bukan keadilan—ini adalah penghinaan terhadap keadilan.

Kiandee, sebagai seorang anak Sabah, sepatutnya berdiri bersama rakyatnya, berjuang demi hak dan maruah tanah airnya. Sebaliknya, dia memilih untuk menjadi alat kepada parti nasional yang telah berulang kali mengkhianati Sabah. Di mana suaranya ketika rakyat Sabah merintih meminta jalan yang lebih baik, air bersih, dan bekalan elektrik yang stabil? Di mana kemarahannya ketika hasil minyak dan gas kita dirampas, meninggalkan kita dengan sisa? Di mana perjuangannya ketika keharmonian kaum di Sabah sengaja dipecahbelahkan demi kepentingan politik?

Kebenaran tidak dapat disangkal—rakyat Sabah sudah muak diperlakukan seperti warga kelas kedua di negeri sendiri. Kami sudah bosan diperintah oleh parti yang hanya mengutamakan kepentingan mereka sendiri berbanding kesejahteraan Sabah. Kami tidak memerlukan pemimpin yang menjadi boneka kepada kuasa politik di Putrajaya. Kami perlukan pemimpin yang setia kepada Sabah, yang akan berjuang untuk setiap inci tanah kami, setiap titik sumber kami, dan setiap hak rakyat kami.

Tuntutan agar pilihan raya Sabah dikendalikan oleh parti tempatan bukan gimik politik. Ia adalah pergerakan yang lahir daripada keperluan—pergerakan demi autonomi sebenar, maruah, dan keadilan. Rakyat Sabah berhak mendapat pemimpin yang meletakkan Sabah sebagai keutamaan, yang akan memerangi rasuah, yang akan menyatukan rakyat, dan yang akan mengembalikan keharmonian serta keamanan yang pernah menjadi warisan negeri ini.

Jika Kiandee dan mereka yang sepertinya enggan berdiri bersama Sabah, maka mereka tidak layak berada dalam masa depan kita. Rakyat Sabah sedang memerhati. Rakyat Sabah sudah sedar. Dan rakyat Sabah tidak akan melupakan siapa yang bersama kami—dan siapa yang mengkhianati kami.

Ini tanah kami. Ini perjuangan kami. Ini masa kami.

Sabah untuk Sabah!

Tiada lagi eksploitasi. Tiada lagi perpecahan. Tiada lagi pengkhianatan. Tiada lagi ketidakadilan. Tiada lagi kelewatan.

Laksanakan MA63 sekarang!

Daniel John Jambun

Presiden

Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)#

