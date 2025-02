Share

THE recent statement by Deputy Chief Minister Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam, titled "GRS Government Aims for Political Stability and Development Like Sarawak", published in Borneo Post on February 6, exposes the glaring contradictions within Sabah’s leadership.

How much longer must Sabahans endure this injustice? How many more times will we allow corrupt, visionless leaders to rob us of our future while Sarawak surges ahead?

For decades, Sabah has been blessed with immense natural wealth—oil, gas, forests, and a hardworking people. Yet, we remain among the poorest in Malaysia. This is not because we lack resources. It is because we lack leaders with courage, integrity, and vision to fight for what is rightfully ours.

The Hard Truth: Sabah Has Been Betrayed!

Sabah and Sarawak were supposed to be equal partners in the formation of Malaysia. Both states are rich in natural resources. Yet, as of 2025:

✅ Sarawak’s state revenue stands at RM14.2 billion, while Sabah’s is only RM6.4 billion.

✅ Sarawak is spending RM10.9 billion on development, while Sabah is stuck with a mere RM1.2 billion.

✅ Sarawak has accumulated financial reserves of RM41 billion, while Sabah has barely RM6 billion.

✅ Sarawak enjoys stable electricity, clean water, and modern infrastructure, while Sabah is crippled by blackouts, water shortages, and crumbling roads.

Why? Because Sabah’s leaders—past and present—have failed us.

The betrayal is not just from Semenanjung-controlled parties that exploit our resources. It is also from our own Sabah politicians, who have spent decades selling out our rights while enriching themselves.

We have given BN and now GRS chance after chance. They preached political stability, made promises of development, and yet, nothing has changed. Instead, they left us with the same corruption, incompetence, and suffering.

Sabahans Are Tired of Excuses!

While Sarawak generates enough electricity and capable of supplying Peninsular Malaysia and Singapore, Sabahans sit in darkness, fearing another statewide blackout.

While Sarawak has excess water and sufficient to supply its neighbours, Sabahans struggle with dry taps and unreliable water supply.

While Sarawak builds modern highways, bridges, and infrastructure, Sabahans are forced to drive on pothole-ridden roads that are a national disgrace.

This is not bad luck. This is the direct result of weak leadership, political cowardice, and corruption.

GRS’ Own Contradictions Prove Their Incompetence!

Just last year, Chief Minister Datuk Seri Hajiji Noor stated that the GRS government would not follow Sarawak’s success. Now, Deputy Chief Minister Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam says GRS will follow Sarawak.

This glaring contradiction proves what Sabahans have long suspected:

o Sabah’s leadership has no vision, no direction, and no plan.

o The Deputy Chief Minister is openly contradicting the Chief Minister, exposing the internal chaos within GRS.

o If Sarawak’s model is the right one, then Hajiji’s refusal to follow it last year proves he is either ignorant or too weak to implement real change.

This is not leadership. This is incapable and incompetence at the highest level.

A New Beginning—Sabah Must Take Back Its Future!

The same politicians who failed Sabah for decades are once again asking for another chance. They claim that “political stability” is the solution. But let’s be clear—stability means nothing if it only preserves a broken system.

Sabah does not need stability under failed leaders. Sabah needs a complete reset.

Sabah Must Reject Betrayal and Take Back Its Future!

✅ Reject corruption.

✅ Reject leaders who have failed Sabah for decades.

✅ Reject Semenanjung-controlled parties that do not prioritize Sabah’s rights.

Sabah deserves leaders who will fight for autonomy, wealth, and dignity. Leaders who are not afraid to demand what rightfully belongs to Sabah.

This is no longer just about politics. This is about survival.

This is about reclaiming Sabah’s future.

This is about breaking free from betrayal and broken promises.

Sabah must rise now—or be left behind forever.#

Versi Bahasa Malaysia

Sabah Mesti Bangkit—Tiada Lagi Pengkhianatan, Tiada Lagi Janji Kosong

KENYATAAN terbaru oleh Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam, bertajuk "Kerajaan GRS Menyasarkan Kestabilan Politik dan Pembangunan Seperti Sarawak", yang diterbitkan dalam Borneo Post pada 6 Februari, mendedahkan kontradiksi ketara dalam kepimpinan Sabah.

Berapa lama lagi rakyat Sabah perlu menanggung ketidakadilan ini? Berapa kali lagi kita akan membiarkan pemimpin yang korup dan tidak berwawasan merampas masa depan kita, sementara Sarawak terus melangkah ke hadapan?

Selama berdekad-dekad, Sabah telah dianugerahkan kekayaan semula jadi yang melimpah—minyak, gas, hutan, serta rakyat yang rajin bekerja. Namun, kita kekal sebagai antara negeri termiskin di Malaysia. Ini bukan kerana kita kekurangan sumber. Ini kerana kita kekurangan pemimpin yang berani, berintegriti, dan berwawasan untuk mempertahankan hak Sabah.

Hakikat Pahit: Sabah Telah Dikhianati!

Sabah dan Sarawak sepatutnya menjadi rakan kongsi yang setara dalam pembentukan Malaysia. Kedua-dua negeri kaya dengan sumber asli. Namun, pada tahun 2025:

✅ Pendapatan negeri Sarawak mencecah RM14.2 bilion, manakala Sabah hanya RM6.4 bilion.

✅ Sarawak membelanjakan RM10.9 bilion untuk pembangunan, tetapi Sabah hanya RM1.2 bilion.

✅ Sarawak memiliki rizab kewangan terkumpul sebanyak RM41 bilion, sementara Sabah hanya mempunyai sedikit lebih RM6 bilion.

✅ Sarawak menikmati bekalan elektrik stabil, air bersih, dan infrastruktur moden, sementara Sabah terus mengalami gangguan elektrik, kekurangan air, dan jalan raya yang rosak.

Mengapa? Kerana pemimpin Sabah—dahulu dan sekarang—telah gagal dalam tanggungjawab mereka!

Pengkhianatan ini bukan hanya datang dari parti yang dikawal oleh Semenanjung yang mengeksploitasi sumber kita. Ia juga datang daripada pemimpin Sabah sendiri, yang telah berpuluh tahun menjual hak rakyat demi kepentingan peribadi mereka.

Kita telah memberikan peluang kepada BN dan kini GRS. Mereka bercakap tentang kestabilan politik. Mereka menjanjikan pembangunan. Namun, tiada perubahan. Sebaliknya, mereka meninggalkan kita dengan rasuah, ketidakcekapan, dan penderitaan yang berpanjangan.

Rakyat Sabah Sudah Penat dengan Alasan!

🔴 Sarawak menghasilkan tenaga elektrik yang mencukupi dan mampu membekalkannya ke Semenanjung Malaysia dan Singapura. Sabah pula terus bergelap, bimbang akan gangguan elektrik yang berulang.

🔴 Sarawak memiliki lebihan air dan mampu membekalkannya kepada negeri jiran. Sabah pula terus mengalami kekurangan air bersih dan bekalan yang tidak menentu.

🔴 Sarawak membina lebuh raya moden, jambatan, dan infrastruktur berkualiti tinggi. Sabah pula masih bergelut dengan jalan berlubang yang menjadi bahan ejekan di peringkat nasional.

Ini bukan nasib malang. Ini adalah akibat daripada kepimpinan yang lemah, politik pengecut, dan budaya rasuah yang berleluasa.

Kontradiksi Kepimpinan GRS Membuktikan Ketidakcekapan Mereka!

Tahun lalu, Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor secara terbuka menyatakan bahawa kerajaan GRS tidak akan mengikuti kejayaan Sarawak. Kini, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam pula menyatakan GRS akan mengikuti langkah Sarawak.

Kontradiksi ketara ini membuktikan apa yang rakyat Sabah telah lama sedari:

🔴 Pemimpin Sabah tidak mempunyai visi, hala tuju, atau pelan yang jelas.

🔴 Timbalan Ketua Menteri secara terbuka mencanggahi kenyataan Ketua Menteri, membuktikan bahawa GRS sendiri tidak mempunyai kesepakatan dalam kepimpinan mereka.

🔴 Jika model Sarawak adalah model terbaik, maka keengganan Hajiji untuk mengikutinya tahun lalu membuktikan beliau sama ada tidak memahami keperluan Sabah atau terlalu lemah untuk melaksanakan perubahan sebenar.

Ini bukan kepimpinan. Ini adalah kegagalan dan ketidakcekapan di tahap tertinggi!

Permulaan Baru—Sabah Mesti Merebut Semula Masa Depannya!

Pemimpin yang gagal mentadbir Sabah selama puluhan tahun kini sekali lagi meminta peluang kedua. Mereka mendakwa bahawa "kestabilan politik" adalah penyelesaiannya. Tetapi hakikatnya jelas—kestabilan tidak bermakna apa-apa jika hanya mengekalkan sistem yang rosak!

Sabah tidak memerlukan kestabilan di bawah pemimpin yang gagal. Sabah memerlukan perubahan total.

Sabah Mesti Menolak Pengkhianatan dan Merebut Masa Depannya!

✅ Tolak rasuah.

✅ Tolak pemimpin yang telah gagal selama berdekad-dekad.

✅ Tolak parti yang dikawal oleh Semenanjung dan tidak mengutamakan hak Sabah.

Sabah berhak mendapat pemimpin yang akan berjuang untuk autonomi, kekayaan, dan maruah negeri ini. Pemimpin yang tidak takut untuk menuntut hak Sabah.

Ini bukan lagi soal politik. Ini soal kelangsungan hidup.

Ini tentang merebut kembali masa depan Sabah.

Ini tentang membebaskan Sabah daripada pengkhianatan dan janji kosong.

Sabah mesti bangkit sekarang—atau terus ketinggalan selamanya!#

