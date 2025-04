Share

By Daniel John Jambun, 4-4-2025

WE strongly echo the sentiments shared by heritage advocate Lai King Hang regarding the deep flaws in Sabah’s current education system, which have contributed significantly to the erosion of local identity and, by extension, national unity.

Lai, founder of the Sandakan Heritage Trail, was responding to the Education Ministry’s directive on March 25, requiring all students nationwide to wear the Jalur Gemilang badge on their uniforms beginning April 21, as a move to instill national pride. While the intention is appreciated, symbols alone cannot foster patriotism when the historical narrative behind them is missing or misunderstood.

Sabah’s younger generation is growing up disconnected from their roots. Many do not know that Sabah was not a passive entrant into the Federation of Malaysia but a founding partner in 1963. This critical piece of our national story has been diluted—or in some cases omitted—due to the long-standing exclusion of local historical content in our education syllabus since the mid-1960s.

In contrast, Sarawak has made substantial progress by establishing its own Ministry of Education, Innovation and Talent Development (MEITD), giving it greater autonomy to shape its curriculum and prioritize local history, culture, and identity. This model has enabled Sarawak to instill a more meaningful sense of state and national belonging among its youth.

Sabah must consider a similar path. Currently, our state’s education matters fall under the Science, Technology and Innovation Ministry, which offers no direct authority over curriculum content. This structural limitation prevents us from including essential historical context in classrooms, including our role in the Malaysia Agreement 1963 (MA63), the Cobbold Commission, and the unique path Sabah took toward federation.

Heritage advocate Lai has demonstrated through the Sandakan Heritage Trail how experiential learning can spark curiosity and pride among students. These local efforts, when backed by institutional support, can become powerful tools for civic and national education.

We therefore urge:

1. The establishment of a dedicated Sabah education authority, or reforms granting more autonomy to the Sabah Education Department.

2. The immediate reintegration of Sabah-centric historical content in the curriculum.

3. Support for co-curricular initiatives—such as heritage clubs, storytelling sessions, and historical field visits—that connect students with their communities and origins.

Patriotism cannot be built on superficial gestures alone. It must be anchored in knowledge, memory, and context. As Lai rightly said, “Patriotism without memory is fragile.” We owe it to the next generation of Sabahans to ensure they wear the national flag not just with pride—but with understanding.

Daniel John Jambun is President of Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo).

Versi Bahasa Malaysia:

KENYATAAN MEDIA

Untuk Siaran Segera

Tarikh: 4 April 2025

Sistem Pendidikan Sabah Perlu Mencontohi Sarawak untuk Memulihkan Identiti Nasional

KAMI menyokong sepenuhnya pandangan yang dikongsi oleh pejuang warisan, Lai King Hang, mengenai kelemahan mendalam dalam sistem pendidikan Sabah yang telah menyumbang kepada hakisan identiti tempatan dan, seterusnya, perpaduan nasional.

Lai, pengasas Sandakan Heritage Trail, mengulas mengenai arahan Kementerian Pendidikan pada 25 Mac yang mewajibkan semua pelajar di seluruh negara memakai lencana Jalur Gemilang di uniform mereka mulai 21 April, sebagai langkah untuk memupuk semangat kebangsaan. Walaupun niat ini dihargai, simbol semata-mata tidak dapat menanamkan patriotisme jika naratif sejarah di sebaliknya tiada atau disalahfahami.

Generasi muda Sabah membesar tanpa kaitan dengan asal-usul mereka. Ramai tidak tahu bahawa Sabah bukanlah penyertaan pasif ke dalam Persekutuan Malaysia, tetapi rakan pengasas pada tahun 1963. Fakta penting dalam sejarah negara ini telah dicairkan—atau dalam beberapa kes, diabaikan—akibat ketiadaan kandungan sejarah tempatan dalam sukatan pelajaran sejak pertengahan 1960-an.

Sebaliknya, Sarawak telah membuat kemajuan besar dengan menubuhkan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat (MEITD) sendiri, memberikan autonomi lebih besar untuk membentuk kurikulum mereka dan memprioritaskan sejarah, budaya, dan identiti tempatan. Model ini membolehkan Sarawak menanamkan rasa kekitaan negeri dan nasional yang lebih bermakna dalam kalangan anak muda mereka.

Sabah perlu mempertimbangkan pendekatan serupa. Pada masa ini, hal ehwal pendidikan negeri di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, yang tidak mempunyai kuasa langsung ke atas kandungan kurikulum. Batasan struktur ini menghalang kita daripada memasukkan konteks sejarah penting dalam bilik darjah, termasuk peranan kita dalam Perjanjian Malaysia 1963 (MA63), Suruhanjaya Cobbold, dan laluan unik Sabah ke arah pembentukan persekutuan.

Pejuang warisan Lai telah menunjukkan melalui Sandakan Heritage Trail bagaimana pembelajaran melalui pengalaman boleh menimbulkan rasa ingin tahu dan bangga dalam kalangan pelajar. Usaha tempatan seperti ini, jika disokong oleh institusi, boleh menjadi alat yang kuat untuk pendidikan sivik dan kebangsaan.

Oleh itu, kami menyeru:

1. Penubuhan sebuah badan pendidikan khusus Sabah, atau reformasi yang memberikan lebih autonomi kepada Jabatan Pendidikan Sabah.

2. Penyepaduan semula kandungan sejarah berfokuskan Sabah dalam kurikulum dengan segera.

3. Sokongan terhadap inisiatif kokurikulum—seperti kelab warisan, sesi bercerita, dan lawatan sejarah—yang menghubungkan pelajar dengan komuniti dan asal-usul mereka.

Patriotisme tidak boleh dibina atas dasar lambang semata-mata. Ia mesti berakar pada pengetahuan, ingatan, dan konteks. Seperti yang diungkapkan Lai dengan tepat, "Patriotisme tanpa ingatan adalah rapuh." Kita berhutang dengan generasi muda Sabah untuk memastikan mereka memakai bendera negara bukan sekadar dengan bangga—tetapi dengan kefahaman.

Daniel John Jambun

Presiden

Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo).

Subscribe Below: