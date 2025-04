Share

By Daniel John Jambun, 28-4-2025

WE are appalled, but not surprised, by the latest statement from Datuk Salleh Said Keruak, the former Chief Minister turned loyal defender of Malaya-based parties.

Salleh wants Sabahans to believe that our future lies in continued submission to Malaya’s political masters — that "stability" comes from obedience to UMNO, Pakatan Harapan, and their federal overlords.

This is not only an insult to the intelligence of Sabahans — it is a betrayal of everything Sabah was promised at the formation of Malaysia.

Let us be very clear:

1. Sabah Is Different — and That Is Exactly Why We Must Stand on Our Own Feet.

Salleh says Sabah cannot follow Sarawak’s model.

But why not?

Sarawak today controls its own destiny through strong local parties — and the results are clear:

RM41 billion in financial reserves,

A growing economy,

Control over its own oil and gas through Petros,

And a strong voice at the national table.

Meanwhile, after decades of being ruled by federal parties like UMNO and BN — with Salleh as one of their biggest cheerleaders — Sabah remains the poorest state in Malaysia.

The federal parties Salleh defends have delivered nothing but poverty, marginalization, and broken promises.

2. True Stability Comes From Respect, Not Obedience.

Stability without dignity is just subjugation.

True and lasting stability for Sabah can only come when Sabah is treated as an equal partner — not a colony.

It comes when every right promised under the Malaysia Agreement 1963 (MA63) is fully respected and fulfilled.

This includes:

Economic Rights:

Full entitlement to Sabah’s 40% net revenue return, ownership over our oil and gas resources, and control over our own economic development without having to beg from Putrajaya.

Security Rights:

Full authority over immigration, borders, and internal security to protect Sabah from unchecked illegal immigration, demographic manipulation, and external threats.

Until these promises are fulfilled, there will be no true stability — only the fake "stability" of elites clinging to power while Sabahans suffer.

3. Sabahans Have Awakened.

The days when Sabahans could be bullied into obedience are over.

We now see clearly that federal parties — whether BN or PH — only care about Sabah when it suits their political calculations.

We know that real power must be in the hands of Sabahans, not dictated from Putrajaya.

Sabah must chart its own course, with leaders who serve Sabah first — not puppets who bow to federal interests.

4. The Future Belongs to Those Who Dare to Dream and Fight for Sabah.

We reject Salleh’s cowardice.

We reject his outdated thinking.

We reject his defense of a system that has kept Sabah poor, dependent, and voiceless.

We will not settle for being a second-class state.

We will not allow our future to be dictated by Malaya politicians who view Sabah as nothing more than a source of votes and resources.

Sabahans deserve — and demand — full autonomy, dignity, and prosperity.

Our message is loud and clear:

We say No to Malaya domination.

We say No to federal betrayal.

We say Yes to respect, equality, and freedom.

We say Yes to the full realization of Sabah’s rights under MA63.

We say Yes to economic sovereignty, security control, and self-determination.

Daniel John Jambun is the President of

Borneo's Plight in Malaysia Foundation {BoPiMaFO}. ~ Borneo Herald

Versi Bahasa Malaysia:

Kenyataan Media

28 April 2025

Salleh Menghina Rakyat Sabah — Kestabilan Sebenar Datang Daripada Kebebasan, Bukan Kepatuhan

Kota Kinabalu: Kami berasa amat kesal, namun tidak terkejut, dengan kenyataan terbaru daripada Salleh Said Keruak, bekas Ketua Menteri Sabah yang kini menjadi pembela setia parti-parti berasaskan Malaya.

Salleh mahu rakyat Sabah percaya bahawa masa depan kita bergantung kepada terus tunduk kepada kuasa politik Malaya — kononnya "kestabilan" hanya boleh dicapai melalui ketaatan kepada UMNO, Pakatan Harapan, dan tuan-tuan politik mereka di peringkat persekutuan.

Ini bukan sahaja satu penghinaan terhadap kebijaksanaan rakyat Sabah — malah merupakan satu pengkhianatan terhadap segala janji yang diberikan kepada Sabah semasa pembentukan Malaysia.

Kami ingin tegaskan dengan jelas:

1. Sabah Berbeza — dan Itulah Sebabnya Kita Harus Berdiri di Atas Kaki Sendiri.

Salleh berkata Sabah tidak boleh mengikuti model Sarawak.

Tetapi kenapa tidak?

Hari ini Sarawak mengawal halatujunya sendiri melalui kekuatan parti-parti tempatan — dan hasilnya amat jelas:

Rizab kewangan RM41 bilion,

Ekonomi yang terus berkembang,

Pegangan penuh ke atas minyak dan gas melalui Petros,

Dan suara yang kuat di peringkat nasional.

Sedangkan selepas berdekad-dekad ditadbir oleh parti-parti persekutuan seperti UMNO dan BN — dengan Salleh antara penyokong paling setia mereka — Sabah kekal sebagai negeri termiskin di Malaysia.

Parti-parti persekutuan yang dipertahankan Salleh tidak membawa apa-apa selain kemiskinan, peminggiran, dan janji-janji kosong.

2. Kestabilan Sebenar Datang Daripada Penghormatan, Bukan Kepatuhan.

Kestabilan tanpa maruah hanyalah satu bentuk penindasan.

Kestabilan sebenar dan berkekalan untuk Sabah hanya boleh dicapai apabila Sabah dilayan sebagai rakan setaraf — bukan sebagai tanah jajahan.

Ia hanya wujud apabila setiap hak yang dijanjikan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) dihormati dan dipenuhi sepenuhnya.

Ini termasuk:

Hak Ekonomi:

Hak penuh ke atas pulangan 40% hasil bersih negeri, pemilikan sumber minyak dan gas, serta kawalan ke atas pembangunan ekonomi Sabah tanpa perlu mengemis kepada Putrajaya.

Hak Keselamatan:

Kuasa penuh ke atas imigresen, kawalan sempadan, dan keselamatan dalaman untuk melindungi Sabah daripada lambakan pendatang asing tanpa kawalan, manipulasi demografi, dan ancaman luar.

Selagi janji-janji ini tidak ditepati, tidak akan wujud kestabilan sebenar — hanya "kestabilan palsu" yang digunakan oleh golongan elit untuk mengekalkan kuasa sementara rakyat Sabah terus menderita.

3. Rakyat Sabah Sudah Bangkit.

Zaman di mana rakyat Sabah boleh dibuli untuk tunduk sudah berlalu.

Kita kini sedar bahawa parti-parti persekutuan — sama ada BN mahupun PH — hanya mengingati Sabah apabila ia menguntungkan mereka dari segi politik.

Kita tahu bahawa kuasa sebenar mesti dipegang oleh rakyat Sabah sendiri, bukan ditentukan dari Putrajaya.

Sabah mesti menentukan halatujunya sendiri, dipimpin oleh pemimpin yang setia kepada Sabah — bukan boneka yang tunduk kepada kepentingan persekutuan.

4. Masa Depan Milik Mereka Yang Berani Bermimpi dan Berjuang untuk Sabah.

Kami menolak sikap pengecut Salleh.

Kami menolak pemikiran lapuk beliau.

Kami menolak pembelaan terhadap sistem yang telah menyebabkan Sabah kekal miskin, bergantung, dan tidak bersuara.

Kami tidak akan menerima Sabah sebagai negeri kelas kedua.

Kami tidak akan membenarkan masa depan kita ditentukan oleh ahli politik Malaya yang hanya melihat Sabah sebagai sumber undi dan kekayaan.

Rakyat Sabah berhak — dan menuntut — autonomi penuh, maruah, dan kemakmuran.

Mesej kami jelas dan tegas:

Kami katakan TIDAK kepada dominasi Malaya.

Kami katakan TIDAK kepada pengkhianatan persekutuan.

Kami katakan YA kepada penghormatan, kesaksamaan, dan kebebasan.

Kami katakan YA kepada pelaksanaan penuh hak-hak Sabah di bawah MA63.

Kami katakan YA kepada kedaulatan ekonomi, kawalan keselamatan, dan penentuan nasib sendiri.

Daniel John Jambun

Presiden

Yayasan Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFO)

