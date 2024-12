Share

The recent statement by Deputy Prime Minister Fadillah Yusof identifying contractor issues as the primary cause of delays in Sabah’s development projects underscores a larger and more systemic problem that has long plagued the state.

https://www.msn.com/en-my/news/national/contractor-problems-the-biggest-hold-up-for-sabah-projects-says-dpm/ar-AA1vrHgV

While the DPM pointed out operational challenges such as land issues, material shortages, and labor deficiencies, he stopped short of addressing the deeper, more insidious factors that continue to undermine Sabah’s development. Chief among these are nepotism, corruption, and political interference, which have fostered a culture of inefficiency and eroded public trust in government-led initiatives.

At the heart of these problems lies the issue of "proxy contractors"—unqualified companies often tied to political figures or entities. These companies secure lucrative contracts but lack the expertise, resources, or intention to deliver quality results. To maximize profits, they cut corners on materials and labor, leaving Sabahans with substandard infrastructure, or worse, incomplete projects. This systemic malpractice not only wastes federal allocations but deprives the people of Sabah of much-needed development and progress.

**Key Issues Affecting Sabah’s Development:*

**1. Land Problems*

*Unsuitable or unavailable land for development resulting in projects proposed in flood-prone areas, eventually leading to wasted resources.

*2. Contractor Challenges*

Financially unstable and poorly qualified contractors causing delays and cost overruns and more often proxy contractors awarded contracts due to political links, despite lacking licenses and expertise.

*3. Material Shortages*

Chronic scarcity of essential materials like cement and mismanagement by proxy contractors exacerbating the issue.

*4. Labor Deficiency*

Shortage of skilled labor and engineers and brain drain caused by dissatisfaction with local governance and opportunities.

*5. Delayed or Sick Projects*

17 projects delayed and 420 in pre-implementation stages due to mismanagement and lack of accountability.

*6. Underutilized Federal Budget*

RM6.6 billion in federal allocations remains underutilized, with funds diverted to politically linked contractors.

*7. Nepotism and Corruption*

Politically motivated contract awards and inflated project budgets. Ghost contractors siphoning funds meant for public projects.

What Sabahans Deserve! Accountability and Transparency!

The people of Sabah are no strangers to broken promises. For decades, they have watched as federal allocations are squandered while critical infrastructure like roads, schools, and hospitals remain in disrepair. Enough is enough. Sabahans demand action, not excuses.

*Proposed Measures to Restore Public Trust*

*1. Addressing Land Issues*

Conduct thorough feasibility studies to avoid unsuitable project sites, collaborate with local authorities to identify alternative, viable land options.

*2. Reforming Contractor Selection*

Implement strict qualification criteria to eliminate proxy contractors. Ensure transparency in the tendering process, including public disclosure of contractor ownership. Penalize politicians and officials found guilty of using proxy contractors.

*3. Ensuring Material and Labor Sufficiency*

Centralize material procurement to prevent cost-cutting by contractors and launch recruitment drives and skill-development programs for locals.

*4. Monitoring and Accountability*

Establish an independent task force to monitor project implementation and use real-time project management systems for transparency and reporting. Protect whistleblowers and incentivize reporting of corrupt practices.

*5. Maximizing Budget Utilization*

Streamline processes to ensure unused funds are reallocated efficiently and mandate regular financial audits to prevent leakages.

*6. Public Oversight*

Regularly publish detailed progress reports for public scrutiny and empower local communities to oversee projects and report irregularities.

*A Call to Action*

Sabahans deserve more than just promises of development. They deserve a government that listens, acts, and delivers. By tackling operational inefficiencies and rooting out corruption, the federal and state governments can finally unlock Sabah’s true potential. This is not just about completing projects—it is about restoring the dignity of Sabahans and ensuring a brighter future for all.

Daniel John Jambun is the President of Borneo’s Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo).

Versi Bahasa Malaysia11hb Disember 2024

*Punca Projek Tertangguh dan Tidak Siap di Sabah…..*

Kota Kinabalu: Kenyataan Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof baru-baru ini, yang menyatakan bahawa isu kontraktor menjadi punca utama kelewatan projek pembangunan di Sabah, menonjolkan masalah yang lebih besar dan sistemik yang telah lama membelenggu negeri ini.

https://www.msn.com/en-my/news/national/contractor-problems-the-biggest-hold-up-for-sabah-projects-says-dpm/ar-AA1vrHgV

Walaupun Timbalan Perdana Menteri menekankan cabaran operasi seperti isu tanah, kekurangan bahan, dan kekurangan tenaga kerja, beliau tidak menyentuh faktor yang lebih mendalam dan berbahaya yang terus melemahkan pembangunan Sabah. Antara yang utama ialah nepotisme, rasuah, dan campur tangan politik, yang telah mewujudkan budaya ketidakcekapan dan merosakkan kepercayaan rakyat terhadap inisiatif kerajaan.

Isu utama dalam masalah ini adalah kehadiran "kontraktor proxy"—syarikat tidak berkualiti yang sering dikaitkan dengan tokoh atau entiti politik. Syarikat-syarikat ini memperoleh kontrak lumayan tetapi kekurangan kepakaran, sumber daya, atau niat untuk memberikan hasil yang berkualiti. Untuk memaksimumkan keuntungan, mereka mengurangkan kos bahan dan buruh, meninggalkan rakyat Sabah dengan infrastruktur berkualiti rendah atau lebih buruk lagi, projek yang tidak siap. Amalan sistemik ini bukan sahaja membazirkan peruntukan persekutuan tetapi juga menafikan rakyat Sabah pembangunan dan kemajuan yang sangat diperlukan.

**Isu Utama yang Menjejaskan Pembangunan Sabah:*

**1. Masalah Tanah*

Tanah yang tidak sesuai atau tidak tersedia untuk pembangunan, menyebabkan projek dicadangkan di kawasan mudah banjir, yang akhirnya membawa kepada pembaziran sumber.

*2. Cabaran Kontraktor*

Kontraktor yang tidak stabil dari segi kewangan dan kurang berkualiti menyebabkan kelewatan dan kenaikan kos, selain kontraktor proksi yang diberikan kontrak kerana hubungan politik walaupun tiada lesen dan kepakaran.

*3. Kekurangan Bahan*

Kekurangan bahan asas seperti simen, diperburukkan lagi oleh salah urus kontraktor proksi.

*4. Kekurangan Tenaga Kerja*

Kekurangan pekerja mahir dan jurutera, serta penghijrahan bakat akibat ketidakpuasan terhadap tadbir urus dan peluang tempatan.

*5. Projek Tertangguh atau Sakit*

17 projek tertangguh dan 420 projek masih di peringkat pra-pelaksanaan akibat salah urus dan kurangnya akauntabiliti.

*6. Bajet Persekutuan Tidak Dimanfaatkan*

RM6.6 bilion peruntukan persekutuan tidak dimanfaatkan, dengan dana disalurkan kepada kontraktor yang berkaitan politik.

*7. Nepotisme dan Rasuah*

Anugerah kontrak berasaskan politik dan bajet projek yang dinaikkan secara melampau. Kontraktor 'hantu' mengalihkan dana yang sepatutnya untuk projek awam.

Apa yang Sabah Perlu! Ketelusan dan Akauntabiliti!

Rakyat Sabah sudah lali dengan janji-janji kosong. Selama beberapa dekad, mereka menyaksikan peruntukan persekutuan disia-siakan, sementara infrastruktur kritikal seperti jalan raya, sekolah, dan hospital terus terbiar. Cukuplah. Sabah menuntut tindakan, bukan alasan.

*Langkah-langkah yang Dicadangkan untuk Memulihkan Kepercayaan Awam:*

*1. Mengatasi Masalah Tanah*

Laksanakan kajian kebolehlaksanaan secara menyeluruh untuk mengelakkan tapak projek yang tidak sesuai. Bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk mengenal pasti tanah alternatif yang sesuai.

*2. Reformasi Pemilihan Kontraktor*

Tetapkan kriteria kelayakan ketat untuk menyingkirkan kontraktor proksi. Pastikan ketelusan dalam proses tender, termasuk pendedahan awam mengenai pemilikan kontraktor. Kenakan hukuman kepada ahli politik dan pegawai yang didapati bersalah menggunakan kontraktor proksi.

*3. Memastikan Bekalan Bahan dan Tenaga Kerja yang Cukup*

Pusatkan perolehan bahan untuk mengelakkan pemotongan kos oleh kontraktor. Lancarkan kempen pengambilan pekerja dan program pembangunan kemahiran untuk penduduk tempatan.

*4. Pemantauan dan Akauntabiliti*

Tubuhkan pasukan khas bebas untuk memantau pelaksanaan projek. Gunakan sistem pengurusan projek masa nyata untuk ketelusan dan pelaporan. Lindungi pemberi maklumat dan galakkan pelaporan amalan rasuah.

*5. Memaksimumkan Penggunaan Bajet*

Permudahkan proses bagi memastikan dana yang tidak digunakan diagihkan semula secara cekap. Wajibkan audit kewangan berkala untuk mencegah ketirisan.

*6. Pemantauan Awam*

Terbitkan laporan kemajuan projek secara terperinci untuk semakan awam. Berikan kuasa kepada komuniti tempatan untuk memantau projek dan melaporkan ketidakaturan.

*Seruan Bertindak*

Rakyat Sabah berhak mendapat lebih daripada sekadar janji pembangunan. Mereka berhak mendapat sebuah kerajaan yang mendengar, bertindak, dan menunaikan janji. Dengan menangani ketidakcekapan operasi dan membanteras rasuah, kerajaan persekutuan dan negeri akhirnya dapat membuka potensi sebenar Sabah. Ini bukan sekadar menyelesaikan projek—ini tentang memulihkan maruah rakyat Sabah dan memastikan masa depan yang lebih cerah untuk semua.

*Daniel John Jambun*

Kota Kinabalu

*Presiden, Yayasan Borneo’s Plight in Malaysia (BoPiMaFo)**

