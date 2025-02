Share

In a Press Statement issued on 6 Feb 2025, BOPIMAFO, SSRANZ and other Concerned NGOs have opposed and condemn the Madani Government for its proposal to impose restrictive religious rules on race relations in the federation. They consider that these are divisive unfair and unjust and dictatorial. They breach citizens’ civil, human rights and racial harmony.

As proud citizens of Sabah and Sarawak, we have long upheld the values of religious tolerance, mutual respect, and multicultural harmony. In Borneo, it is normal for families to have members of different faiths, for friends to celebrate each other’s religious festivals, and for communities to support one another regardless of religious background. This is not just our tradition—it is our identity, enshrined in the foundational principles of secularism and pluralism that underpin the Malaysia Agreement 1963 (MA63).

However, the growing number of violations of these principles, driven by overzealous rule-making by political and religious leaders, threatens the very fabric of our society. If MA63 is a valid agreement, as it must be, then Malayans must honour and respect its fundamental terms, including the guarantee of religious freedom. Extending arbitrary religious rules from Peninsular Malaysia to Sabah and Sarawak is a breach of this agreement and an affront to our rights.

Borneo Rejects Imported Extremism

Unlike Peninsular Malaysia, where religious conservatism has increasingly dictated policies, Sabah and Sarawak have remained a beacon of religious freedom and coexistence. We do not view religious gatherings as a threat but as a way to strengthen unity. It is commonplace for Muslims in Borneo to attend Christmas, Gawai, Kaamatan, or Chinese New Year celebrations, just as non-Muslims participate in Hari Raya festivities.

Yet, recent proposals to tighten restrictions on Muslims attending non-Muslim events, funerals, and places of worship are a direct threat to the harmonious way of life we have built. Such policies, driven by rigid and extreme religious interpretations, have no place in our society. Event organisers may now have to seek government approval just to invite Muslim leaders or participants—a bureaucratic overreach that creates unnecessary division and undermines the trust we have built among communities for generations.

Who Benefits from These Restrictions?

The question we must ask is: Who truly benefits from these policies? Not the people of Borneo, who have thrived in a society where religious identity is a personal matter, not a political tool. These policies are not designed for the betterment of our communities but are instead an attempt to impose Peninsular-style religious control on Borneo. We have seen how such extremism has divided communities in the Peninsula—we will not allow the same to happen here.

A Stand for Borneo’s Future and the Call for Independence

We, the people of Sabah and Sarawak, strongly oppose any attempt to impose restrictive religious policies that do not align with our values. We reject any form of religious extremism that seeks to dictate how we live, celebrate, and mourn together as a community. If Malaysia truly respects its diversity, then Sabah and Sarawak must be allowed to govern our own religious and cultural affairs without interference.

The harmony we have built is not fragile—it is strong. But we must remain vigilant against policies that seek to divide us. The breaches of MA63 and the erosion of our foundational principles of secularism and pluralism compel us to reconsider our position within Malaysia.

Many had hoped that Prime Minister Anwar Ibrahim (PMX) would be the saviour of Malaysia, but the reality is starkly different. Instead of addressing the fundamental breaches of MA63, secularism, and human rights, the Madani government is bent on turning Malaysia into a religious state. Such incomprehensible social restrictions will only polarise and permanently divide race relations in the federation.

We must condemn this as despicable, anti-human rights, and anti-democratic! For decades, all races in Sabah and Sarawak coexisted and respected each other's religions and cultures without government restrictions. However, over the last six decades, Ketuanan Melayu demagogues have exploited race and religion to maintain their power over the federation. Now, the so-called Unity government seeks to act as a social-religious dictator, imposing rules that will further divide the people.

Enough is Enough: The Case for Independence

The people of Sabah and Sarawak no longer consider Malaysia a viable, fair, or just federation but a failed and oppressive union. It is no use criticising the religious fanatics without offering a solution. We must express our grave concern and call on all Sabah and Sarawak citizens to review their states' membership in Malaysia.

Sabah and Sarawak nationalists have consistently pointed out that the multiple fundamental breaches, including that of religious freedom, have violated the Federal Constitution, MA63 (if it was ever a valid treaty) and the Basic Structure Doctrine. These were the foundational terms and conditions for Malaysia's formation and the breach of any fundamental terms would terminate the treaty. The only logical solution is to seek an exit from this dystopian federation.

We must all unite to stand up and tell the Malayans that enough is enough. Cast away the illusion that Malaysia was a paradise created mutually by our so-called "forefathers," who were nominated by the British to represent their interests. The only route forward is independence from Malaya!

Our message is clear: Keep extremism out of Borneo. Honour MA63. Respect our rights. And let Sabah and Sarawak chart their own future as independent nations, free from the oppressive grip of a failed and dystopian federation.

Daniel John Jambun President Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)

Robert Pei President Sabah Sarawak Rights Australia New Zealand (SSRANZ)

Voon lee Shan

President Party Bumi Kenyalang Sarawak (PBK)

Ricky Ganang Penasihat Forum Adat Masyarakat Dataran Tanah Tinggi (FORMADAT)

Paul Rajah

Human rights Advocates Sarawak.

Jovilis Majami President Persatuan Pembangunan Sosial Komuniti Sabah (BANGUN)

Cleftus Stephen Mojingol President Pertubuhan Kebajikan Rumpun Dayak Sabah (PKRDS)

Moses Anap President Republic of Sabah North Borneo (RSNB)#

Berikut adalah terjemahan Bahasa Malaysia:

AKTIVIS BORNEO MENOLAK DASAR AGAMA EKSTREM: SERUAN UNTUK MENEGAK HAK ASASI MANUSIA DAN MEMELIHARA KEHARMONISAN KITA

Dalam satu Pernyataan Akhbar yang dikeluarkan pada 6 Februari 2025, BOPIMAFO, SSRANZ dan NGO-ngo berkepentingan yang lain telah menentang dan mengecam Kerajaan Madani atas cadangannya untuk mengenakan peraturan agama yang sekatan ke atas hubungan kaum dalam persekutuan. Mereka mendapati bahawa langkah tersebut adalah jelas tidak adil, zalim dan bersifat diktator. Langkah ini telah melanggar hak sivil, hak asasi manusia dan keharmonian kaum rakyat.

Sebagai rakyat Sabah dan Sarawak yang berbangga, kami telah lama menegakkan nilai toleransi agama, saling menghormati dan keharmonian antara budaya. Di Borneo, adalah perkara biasa bagi keluarga mempunyai ahli dengan kepercayaan yang berbeza, bagi rakan-rakan meraikan perayaan agama masing-masing, dan bagi komuniti saling menyokong tanpa mengira latar belakang agama. Ini bukan sekadar tradisi kami—ia adalah identiti kami, terpahat dalam prinsip asas sekularisme dan pluralisme yang menjadi teras kepada Perjanjian Malaysia 1963 (MA63).

Namun, peningkatan jumlah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, yang didorong oleh penggubalan peraturan secara berlebihan oleh pemimpin politik dan agama, mengancam struktur asas masyarakat kita. Jika MA63 adalah perjanjian yang sah, seperti sepatutnya, maka rakyat Malaysia mesti menghormati dan mematuhi terma asasnya, termasuk jaminan kebebasan beragama. Mengaplikasikan peraturan agama yang sewenang-wenangnya dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak adalah satu pelanggaran terhadap perjanjian ini dan satu penghinaan terhadap hak-hak kita.

Borneo Menolak Ekstremisme yang Diimport

Tidak seperti Semenanjung Malaysia, di mana konservatisme agama semakin mendiktekan dasar-dasar, Sabah dan Sarawak kekal sebagai mercu tanda kebebasan beragama dan kehidupan bersama. Kami tidak menganggap perhimpunan agama sebagai ancaman, sebaliknya ia menjadi satu cara untuk mengukuhkan perpaduan. Adalah biasa bagi umat Islam di Borneo untuk menghadiri sambutan Krismas, Gawai, Kaamatan atau Tahun Baru Cina, sama seperti bukan Islam turut serta dalam perayaan Hari Raya.

Namun, cadangan terkini untuk mengetatkan sekatan ke atas kehadiran umat Islam dalam acara bukan Islam, pengebumian dan tempat ibadat merupakan ancaman langsung kepada cara hidup harmoni yang telah kita bina. Dasar-dasar sedemikian, yang didorong oleh tafsiran agama yang kaku dan ekstrem, tidak mempunyai tempat dalam masyarakat kita. Penganjur acara kini mungkin perlu mendapatkan kelulusan kerajaan hanya untuk menjemput pemimpin atau peserta Muslim—suatu lebihan birokrasi yang menimbulkan perpecahan yang tidak perlu dan merosakkan kepercayaan yang telah kita bina antara komuniti selama generasi.

Siapa Yang Diuntungkan Oleh Sekatan Ini?

Soalan yang perlu kita tanyakan ialah: Siapa sebenarnya yang diuntungkan oleh dasar-dasar ini? Bukanlah rakyat Borneo, yang telah berkembang maju dalam masyarakat di mana identiti agama adalah perkara peribadi, bukan alat politik. Dasar-dasar ini bukan direka untuk kebaikan komuniti kita tetapi sebaliknya merupakan cubaan untuk mengenakan kawalan agama bergaya Semenanjung Malaysia ke atas Borneo. Kita telah melihat bagaimana ekstremisme sedemikian telah memecah belah komuniti di Semenanjung—dan kita tidak akan membenarkan perkara yang sama berlaku di sini.

Satu Pendirian untuk Masa Depan Borneo dan Seruan Kemerdekaan

Kami, rakyat Sabah dan Sarawak, dengan tegas menentang sebarang cubaan untuk mengenakan dasar-dasar agama yang sekatan dan tidak selari dengan nilai-nilai kami. Kami menolak sebarang bentuk ekstremisme agama yang berusaha menentukan cara kita hidup, meraikan dan berdukacita bersama sebagai satu komuniti. Jika Malaysia benar-benar menghormati kepelbagaian, maka Sabah dan Sarawak harus dibenarkan mentadbir hal ehwal agama dan budaya kita sendiri tanpa sebarang campur tangan.

Keharmonian yang telah kita bina bukanlah sesuatu yang rapuh—ia adalah kukuh. Tetapi kita harus tetap berwaspada terhadap dasar-dasar yang berusaha memecah belah kita. Pelanggaran MA63 dan penghakisan prinsip asas sekularisme serta pluralisme kita memaksa kita untuk menilai semula kedudukan kita dalam Malaysia.

Ramai yang telah berharap bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim (PMX) akan menjadi penyelamat Malaysia, tetapi realitinya sangat berbeza. Daripada menangani pelanggaran asas MA63, sekularisme dan hak asasi manusia, kerajaan Madani kini bertekad untuk mengubah Malaysia menjadi sebuah negara agama. Sekatan sosial yang tidak masuk akal sebegini hanya akan memecah belah dan memisahkan hubungan kaum dalam persekutuan secara kekal.

Kita harus mengecam hal ini sebagai sesuatu yang hina, anti-hak asasi manusia dan anti-demokratik! Selama beberapa dekad, semua kaum di Sabah dan Sarawak telah hidup bersama dan saling menghormati agama serta budaya masing-masing tanpa sekatan kerajaan. Namun, selama enam dekad kebelakangan ini, demagog Ketuanan Melayu telah mengeksploitasi isu kaum dan agama untuk mengekalkan kuasa ke atas persekutuan. Kini, kerajaan yang dipanggil "Kerajaan Perpaduan" berusaha bertindak sebagai diktator sosial-religius dengan mengenakan peraturan yang akan memecah belah rakyat dengan lebih mendalam.

Cukup Sudah: Kes untuk Kemerdekaan

Rakyat Sabah dan Sarawak tidak lagi menganggap Malaysia sebagai persekutuan yang mampan, adil atau saksama, tetapi sebagai satu kesatuan yang gagal dan menindas. Tidak ada gunanya mengkritik fanatik agama tanpa menawarkan penyelesaian. Kita mesti menyuarakan kebimbangan yang mendalam dan menyeru semua rakyat Sabah dan Sarawak agar menilai semula keahlian negeri mereka dalam Malaysia.

Nasionalis Sabah dan Sarawak secara konsisten telah menunjukkan bahawa pelbagai pelanggaran asas, termasuk kebebasan beragama, telah melanggar Perlembagaan Persekutuan, MA63 (jika ia pernah merupakan satu perjanjian yang sah) dan Doktrin Struktur Asas. Ini adalah terma dan syarat asas pembentukan Malaysia dan pelanggaran terhadap mana-mana terma asas tersebut akan membatalkan perjanjian itu. Satu-satunya penyelesaian yang logik adalah untuk mencari jalan keluar daripada persekutuan distopia ini.

Kita mesti bersatu untuk bangkit dan menyatakan kepada rakyat Malaysia bahawa cukup sudah. Singkirkan ilusi bahawa Malaysia adalah syurga yang diciptakan bersama oleh apa yang dipanggil "pendahulu" kita, yang telah dilantik oleh British untuk mewakili kepentingan mereka. Satu-satunya jalan ke hadapan adalah kemerdekaan daripada Malaya!

Mesej kita jelas: Elakkan ekstremisme dari Borneo. Hormati MA63. Hormati hak-hak kita. Dan benarkan Sabah serta Sarawak menentukan masa depan mereka sebagai negara merdeka, bebas daripada cengkaman penindasan persekutuan yang gagal dan distopia.#

