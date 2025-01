Daniel John Jambun and Robert Pei

Share

We refer to the recent statement by the Mufti of Sabah in support of public caning in the state of Terengganu and his alleged remarks suggesting that such practices were previously carried out in Tawau, Sabah.

Such assertions are not only misleading but also deeply troubling as they undermine the secular principles enshrined in the State Constitution of Sabah and the rule of law that governs ~ *the federation as agreed to under the Malaysia Agreement 1063 (MA63)*.

Under MA63, Sabah is not legally an Islamic state.

It was agreed that while Malaysia is a federal constitutional monarchy where Islam is the official religion of the Federation as stipulated in Article 3(1) of the Federal Constitution, this does not make Malaysia, or any of its individual states, an Islamic state in a theocratic sense.

The application of Sharia laws to Sahahans be they Muslim or not, is a violation of human rights and MA63 special rights that Sabah has no state religion as it was to be a secular state.

The breach of human rights is protected by international law under the UN Charter of Human Rights where it is stated that no one should be treated inhumanely and degradingly.

The Human Rights Declaration adopted by the General Assembly in 1975 states that torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment is a violation of human rights.

Sabah Is Not and Will Never Be an Islamic State

Sabah is a state within the Federation of Malaysia that operates under a secular framework. The Malaysia Agreement 1963 (MA63) guarantees Sabah’s autonomy, particularly on matters concerning religion.

The assertion or insinuation that Sabah could adopt practices akin to those in Terengganu is not only unconstitutional but also an affront to the multicultural and multireligious harmony of our state.

The notion of implementing public caning in Sabah is wholly inconsistent with the 1963 Sabah Constitution (illegally amended), which guarantees equality before the law and the freedom of religion for all communities. Sabah’s governance is rooted in civil law, not *Shariah* law. Any attempt to introduce such measures would constitute a clear violation of the constitutional rights of Sabahans.

The Silence of the State Government is Concerning

The silence of the Sabah State Government on this matter raises legitimate concerns.

Does this silence imply agreement or *condoning* of the Mufti’s assertion?

We urge the State Government to immediately clarify its position and reaffirm Sabah’s commitment to the rule of law, secular governance, and the principles of the Malaysia Agreement 1963.

Our Call to Action

We call upon the State Government to categorically reject the Mufti’s statement and reaffirm Sabah’s secular framework and constitutional autonomy.

We urge all Sabahans to remain vigilant in safeguarding our state’s unity, harmony, and secular identity.

Sabah has always been a beacon of cultural and religious diversity, and we will not allow any party to undermine our shared values or impose practices that have no place in our Constitution or society.

*The imposition of Sharia law in Sabah or Sarawak would be one of the multiple federal fundamental breaches of the founding principles of Malaysia and render MA63 no longer binding.

Bopimafo and SSRANZ do not object to Malayans making Malaya an Islamic state but they object to any imposition of a state religion on their territories and urge Sabahans and Sarawakians to re-assess the value and benefit for their countries to remain in Malaysia and that of seeking independence.*

Daniel John Jambun

President Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)

Robert Pei

Sabah Sawarak Right Australia New Zealand (SSRANZ)

Versi Bahasa Malaysia :

Kenyataan Media Bersama

4 Januari 2025

Respons kepada Laporan tentang Hukuman Sebat di Tawau dan Penjelasan Mengenai Kedudukan Perlembagaan Sabah

Kami merujuk kepada kenyataan baru-baru ini oleh Mufti Sabah yang menyokong hukuman sebat di khalayak ramai di negeri Terengganu dan dakwaannya yang menyebut bahawa amalan sedemikian pernah dijalankan di Tawau, Sabah.

Dakwaan sedemikian bukan sahaja mengelirukan tetapi juga sangat membimbangkan kerana ia menjejaskan prinsip sekular yang termaktub dalam Perlembagaan Negeri Sabah serta kedaulatan undang-undang yang mentadbir persekutuan seperti yang dipersetujui di bawah Perjanjian Malaysia 1963 (MA63).

Di bawah MA63, Sabah tidak sah dari segi undang-undang sebagai sebuah negeri Islam.

Dipersetujui bahawa walaupun Malaysia adalah sebuah persekutuan beraja yang berperlembagaan di mana Islam adalah agama rasmi Persekutuan seperti yang termaktub dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan, ini tidak menjadikan Malaysia, atau mana-mana negerinya, sebuah negara Islam dalam erti kata teokrasi.

Pengenaan undang-undang Syariah terhadap rakyat Sabah, sama ada Muslim atau tidak, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hak istimewa Sabah di bawah MA63 bahawa negeri ini tiada agama rasmi dan bertujuan kekal sebagai sebuah negeri sekular.

Pelanggaran hak asasi manusia ini dilindungi oleh undang-undang antarabangsa di bawah Piagam Hak Asasi Manusia PBB yang menyatakan bahawa tiada sesiapa harus dilayan dengan cara yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat.

Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diterima pakai oleh Perhimpunan Agung pada 1975 menyatakan bahawa penyeksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak berperikemanusiaan, atau merendahkan martabat adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Sabah Bukan dan Tidak Akan Pernah Menjadi Sebuah Negara Islam

Sabah adalah sebuah negeri dalam Persekutuan Malaysia yang beroperasi di bawah kerangka sekular. Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) menjamin autonomi Sabah, khususnya dalam hal berkaitan agama.

Dakwaan atau tanggapan bahawa Sabah boleh mengamalkan amalan serupa seperti di Terengganu bukan sahaja tidak mengikut perlembagaan tetapi juga satu penghinaan terhadap keharmonian pelbagai budaya dan agama di negeri ini.

Cadangan untuk melaksanakan hukuman sebat di khalayak ramai di Sabah tidak selari dengan Perlembagaan Sabah 1963 (yang telah dipinda secara tidak sah), yang menjamin kesaksamaan di sisi undang-undang dan kebebasan beragama bagi semua komuniti. Pentadbiran Sabah berasaskan undang-undang sivil, bukan undang-undang Syariah. Sebarang usaha untuk memperkenalkan langkah sedemikian akan menjadi pelanggaran jelas terhadap hak perlembagaan rakyat Sabah.

Kebisuan Kerajaan Negeri Membimbangkan

Kebisuan Kerajaan Negeri Sabah mengenai perkara ini menimbulkan kebimbangan yang sah.

Adakah kebisuan ini menandakan persetujuan atau sokongan terhadap kenyataan Mufti tersebut?

Kami menggesa Kerajaan Negeri untuk segera menjelaskan pendiriannya dan menegaskan komitmen Sabah terhadap kedaulatan undang-undang, pentadbiran sekular, dan prinsip-prinsip Perjanjian Malaysia 1963.

Seruan Tindakan Kami

Kami menyeru Kerajaan Negeri untuk secara tegas menolak kenyataan Mufti tersebut dan menegaskan semula kerangka sekular Sabah serta autonomi perlembagaannya.

Kami menggesa semua rakyat Sabah untuk terus berwaspada dalam mempertahankan perpaduan, keharmonian, dan identiti sekular negeri kita.

Sabah sentiasa menjadi simbol kepelbagaian budaya dan agama, dan kami tidak akan membenarkan mana-mana pihak merosakkan nilai-nilai bersama kita atau memaksakan amalan yang tiada tempat dalam Perlembagaan atau masyarakat kita.

Pengenaan undang-undang Syariah di Sabah atau Sarawak akan menjadi salah satu daripada pelanggaran asas prinsip penubuhan Malaysia yang banyak oleh kerajaan persekutuan dan menjadikan MA63 tidak lagi mengikat.

BoPiMaFo dan SSRANZ tidak membantah sekiranya Malaya menjadi sebuah negara Islam, tetapi mereka membantah sebarang paksaan terhadap agama negeri di wilayah mereka dan menggesa rakyat Sabah dan Sarawak untuk menilai semula nilai dan manfaat mereka kekal dalam Malaysia dan keperluan untuk mendapatkan kemerdekaan.

Daniel John Jambun

Presiden Yayasan Nasib Borneo dalam Malaysia (BoPiMaFo)

Robert Pei

Hak Sabah Sarawak Australia New Zealand (SSRANZ)